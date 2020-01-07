Son Dakika › Güncel › Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı (7) - Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı (7)
6 saat önce
Pistten çıkan uçağın görüntüleri Çalışmalardan görüntüler İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:17 Kaynak: AA
Pistten çıkan uçağın görüntüleri
Çalışmalardan görüntüler İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.
Son Dakika Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak