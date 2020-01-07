Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

13 dakika önce

Pistten çıkan uçağın görüntüleri Çalışmalardan görüntüler İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Pistten çıkan uçağın görüntüleri

Çalışmalardan görüntüler İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:13 Kaynak: AA
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Son Dakika

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