Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı
13 dakika önce
Pistten çıkan uçağın görüntüleri Çalışmalardan görüntüler İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:13 Kaynak: AA
Pistten çıkan uçağın görüntüleri
Çalışmalardan görüntüler İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam etti.
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