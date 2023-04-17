Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yolcu valizinde yapılan aramada 15 kilogram saç ele geçirildi - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yolcu valizinde yapılan aramada 15 kilogram saç ele geçirildi

17.04.2023 15:06

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri, İran'dan gelen bir yolcunun valizinde 15 kilogram ağırlığında ve 350 bin lira değerinde insan saçı buldu. Olayla ilgili olarak yolcu hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında İran'dan gelen bir yolcu takibe alındı. Tahran-İstanbul seferi yapan uçakla gelen yolcunun beraberindeki valiz yolcu salonuna gönderilmeden önce x-ray taramasından geçirilerek kontrol edildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE TAKİBE ALINDI

Valizde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine banda verilerek eş zamanlı şekilde takibine başlandı. Diğer taraftan, pasaport işlemlerini bitirip yolcu salonuna gelen şüpheli valizini banttan alarak, takip edildiğinden habersiz bir şekilde çıkışa doğru yöneldi. Bu aşamada ekiplerce müdahale gerçekleştirilerek yolcu eşya kontrolüne yönlendirildi. Şüpheliye ait valiz yolcu salonunda tekrar x-ray taramasından geçirildi ve ardından fiziki aramaya tabi tutuldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun valizinden 15 kilogram saç çıktı

350 BİN LİRA DEĞERİNDE

Yapılan aramalarda valizin çeşitli renklerde insan saçlarıyla dolu olduğu görüldü. Operasyon neticesinde toplam 15 kilogram ağırlığında 92 bağ insan saçı ele geçirilirken, saçların 350 bin lira değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul, Tahran, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yolcu valizinde yapılan aramada 15 kilogram saç ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yolcu valizinde yapılan aramada 15 kilogram saç ele geçirildi - Son Dakika
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