SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YOLCU YOĞUNLUĞU - Son Dakika
Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YOLCU YOĞUNLUĞU - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YOLCU YOĞUNLUĞU

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından seferler iptal edildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YOLCU YOĞUNLUĞU, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından seferler iptal edildi. Havalimanında yolcu yoğunluğu oluştu. Yolcular otellere ve İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasının ardından Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi. Özel bir havayolu şirketi seferler iptalleri için 5-6 Şubat uçuşlarından ücretsiz iptal ve değişikliğe gitti. Kimi yolcular ise otellere yönlendirilirken kimi yolcular ise İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Otel işlemleri sırasında otel danışmasının önünde uzun kuyruklar oluştu. Yolculardan Hatice Topçu, "Saatlerdir bekliyoruz. Sadece 4 bilgisayar çalışıyormuş. İnanılmaz bir kuyruk var.ö ifadelerini kullanırken Arif Gürbüz, "Bir kazadır olabilir. Ama ondan sonra sahiplenmeme var. Bir bilgi vermiyorlar. İki saat bekledik sadece bir otel kağıdı aldık.ö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yoğunluk detay

-Yolcu röportajı

-Yoğunluk kuyruk

-Yolcu röportaj

-Genel ve detaylar


Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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