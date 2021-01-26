Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular ile görevliler arasında 250 TL'lik korona testi tartışması

Londra Stansted - İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunun ardından saatler süren PCR testinde yolcular stresli dakikalar yaşadı. İstanbul'dan bağlantı uçuşu olan yolcular test yaptırmak için yetkililerin belirlediği bir noktada uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 3 buçuk saat bekletilen bazı yolcular ve firma yetkilileri arasında tartışma çıkarken, test yaptırmanın zorunlu olduğu ve test fiyatlarının 250 TL olması yolcuları daha da sinirlendirdi. Uzun süre kuyrukta bekleyen bazı yolcular yetkililerin böyle bir uygulamayı ücretli yapmasına tepki gösterdi. Yolcular ile görevliler arasında çıkan tartışma kameraya yansıdı.