Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu
20 dakika önce
KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında alınan karar gereği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu.
KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında alınan karar gereği Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu. Sabiha Gökçen'den son uçak 20.05'te Kayseri
'ye gitmek üzere havalandı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için yeni önlemler alındı. Yurt dışı uçuşlar tamamıyla iptal edilirken yurt içi uçuşlara ise kısıtlama getirilmişti. Alınan kararlar sonrasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı geçici bir süre uçuşlara kapatıldı. Sabiha Gökçen'den son uçuş Anadolu Jet'in TK 7296 sefer sayılı uçuşuyla Kayseri'ye oldu.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:48 Kaynak: DHA
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