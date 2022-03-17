Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu hazırlandı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu hazırlandı

17.03.2022 15:10
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu hazırlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaza Kırım raporu hazırlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kaza Kırım raporu hazırlandı. Raporda, uçağa inişe geçmeden 6 dakika önce yıldırım isabet ettiği, bunun da pilotlardaki stresi artırdığı kaydedilirken, kazanın meydana geldiği pist başında pist uzantısı emniyet ağının olmamasının birinci sınıf kaza nedenlerinden olduğu belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat 2020 tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Uçak kazasına ilişkin 157 sayfalık Kaza Kırım raporu hazırlandı.

'İnişten 6 dakika önce yıldırım isabet etti'

Raporda, uçağa inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa bir yıldırım isabet ettiği, bunun da pilotlardaki stresi artırdığı belirtildi. Kaptan pilotun panikleyerek bir an önce iniş yapmak istediği aktarıldı. Yıldırım çarpınca şirketin teknik biriminin arandığı ancak 10 bin feetin altında acil bir durum olmadıktan sonra yapılan konuşmanın kokpitte iş yükünü artırdığı vurgulandı.

'Pilotlar verilen talimatlara uymadı' İddiası

Pilotlara iniş için aktif olan ve hava durumuna uygun olan pistin 06 olarak bildirildiği ancak pilotların bu durumu dikkate almayarak 24 pistine göre hazırlık ve alçalma yaptığı, pilotların verilen talimatları uygulamayarak kendilerinin inisiyatif aldığı kaydedildi.

Raporda, yıldırım isabet ettikten sonra inişe kadarki süreçte kaptan ile ikinci pilotun kule ile koordineli çalışmadığı bekletildi. İkinci pilotun Hollanda vatandaşı olması ve Türkçe bilmemesi nedeniyle hava trafik konuşmalarındaki Türkçe geçen ifadeleri anlamadığı ve bunun sonucu olarak yaklaşma hattındaki göstergeleri kaptana anlatamadığının aktarıldığı raporda, bu uçuştan önce başka uçakların pisti pas geçtiği kaydedildi.

'Kaptan pilot 6 saniye gecikmeli fren yaptı'

Pilotların inatla iniş yapmak istediğinin belirtildiği raporda, kaptan pilotun 6 saniye gecikmeli fren yaptığı hatırlatıldı. Raporda, pilotun manuel frenleme yaptığı ancak otomatik frenleme yapmış olsaydı uçağın pistten çıkmayacağı aktarılırken, uçağın piste iniş yapmasından sonra kötü hava koşulları nedeniyle rüzgar kuyruk hızının arttığı, bunun da uçağın hızını artırdığı belirtildi. Bu nedenle meteorolojinin kazaya faktör olduğu değerlendirmesi yapıldı.

'Pist uzantısı emniyet ağının olmaması birinci sınıf kaza nedeni'

Kazadan önce uçağın gövde veya sistemlerinde herhangi bir arızanın olmadığının belirtildiği raporda, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kazanın meydana geldiği pistte uçağın enkaz bölgesine ulaştırılacak yolların olmadığı aktarıldı. Kazanın meydana geldiği, 24 pisti başında pist uzantısı emniyet ağının olmamasının birinci sınıf kaza nedenlerinden olduğu kaydedildi.

Ne Olmuştu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde uçağın pistten çıkması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi

ise yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu bulunan kaptan pilot Mahmut Aslan ikinci pilot Ferdinant Pondaag hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Kusur durumuna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, kaptan pilot Mahmut Aslan 'asli' ve ikinci pilot Ferdinant Pondaag 'tali' kusurlu bulunmuştu. Raporda, Sabiha Gökçen ve Yeşilköy Havalimanı'nda görevli 2 kule görevlisi ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) da 'asli kusurlu' olarak yer almıştı. - İSTANBUL

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Sabiha Gökçen, Kırım, Kaza, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu hazırlandı - Son Dakika


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