Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotunun tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavisi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)