Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotunun tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotunun tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavisi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor

Sabiha Gökçen, Mahmut Arslan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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