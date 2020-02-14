Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan '14 Şubat Sevgililer Günü' paylaşımı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan "14 Şubat Sevgililer Günü" paylaşımı

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) "14 Şubat Sevgililer Günü" için paylaşımda bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) "14 Şubat Sevgililer Günü" için paylaşımda bulundu.

İSG'nin sosyal medya hesaplarından İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) iş birliğiyle hazırlanan video paylaşıldı.

İZEV gençleri ile hazırlanan paylaşımda, gençlerin gözünden sevginin tanımı yapıldı. 45 saniyelik videoda İZEV'li gençlerin "Sevgi yardım etmektir, sevgi dostluktur, sevgi sevmektir ve sevgi biziz. Sevgi yok etmek değil var etmektir. 14 Şubat Sevgililer Günün kutlu olsun." ifadeleri yer alıyor.

Sevgililer Günü, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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