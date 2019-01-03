Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2018'de 232 Bin 717 Uçuş

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2018'de 232 Bin 717 Uçuş

1 saat önce

İSTANBUL(AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2018 yılında toplam 232 bin 717 uçuş gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2018'de 232 Bin 717 Uçuş, System.String[]
İSTANBUL(AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2018 yılında toplam 232 bin 717 uçuş gerçekleşti.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ)'tan yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2018 yılının tamamında toplam 232 bin 717 iniş ve kalkış gerçekleşti. Toplam uçuş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artış gösterdi.

Açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı 2018 yılı toplam uçuş sayısı (iniş+kalkış=toplam uçuş sayısı) bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak yıllık 232 bin 717 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı ile Sabiha Gökçen Havalimanı, mevcut tek pisti ile uçuş faaliyetlerine başladığı 2001 yılından bu yana, yıllık olarak en yüksek uçuş sayısına ulaşmıştır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KONDA'nın Raporuna Göre, Son 10 Yılda Dindar Sayısı Azaldı, Ateist Sayısı Arttı AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti

Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu Üniversitede Öldürülen Araştırma Görevlisinin Eşi: 3 Ay Evli Kaldım, Bana Çok Şey Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:46:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2018'de 232 Bin 717 Uçuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]