Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugünün uçuşları için bilgilendirme yayınlandı - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugünün uçuşları için bilgilendirme yayınlandı
6 saat önce
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan bugünkü uçuşlarla ilgili bilgilendirme yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:43 Kaynak: DHA
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ), meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan bugünkü uçuşlarla ilgili bilgilendirme yayınladı.
HEAŞ'ın yayınladığı bilgilendirmede, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 08.02.2020 tarihinde saat 06: 00 ile 10: 59 arasında yüzde 10 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verdi.
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