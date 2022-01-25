SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN KARLA MÜCADELE AÇIKLAMASI - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), karla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 'Sabiha Gökçen Havalimanımız'da 24 Ocak'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle, uçak seferlerinin aksamaması için HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü koordinasyonunda, tüm ilgili birim personelimiz tarafından 7/24 esası ile kar ve buzla mücadele çalışmaları gece boyunca aralıksız olarak sürdürülmüştür' denildi.

Açıklamadnın devamında, şu ifadelere yer verildi:

'Bu kapsamda 75 personel, 40 kar temizleme aracı ve ekipmanı ile hava tarafında pist, apron ve taksiyolları ile beraber kara tarafını da operasyona hazır halde tutmak için imkanlarını seferber etmiş ve uçuş operasyonlarının devamlılığı sağlanmıştır. Gerektiğinde hemen çalışmaya hazır ekibimiz Perşembe akşamından itibaren meydanımızda dinlenme imkanları da sağlanmak üzere bulundurulmaktadır. Dün gece yarısı 02.30'da yolcu mağduriyetlerini önlemek amacı ile HEAŞ Yönetimi başkanlığında ilgili tüm havalimanı paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) toplantısı ile hava yollarının yeniden tarife düzenlemeleri yapmalarına karar verilerek; yolcuların zamanından önce bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Bugün sabah 06.30 itibarıyle meydanımız açık olup, iniş ve kalkışlarımız kontrollü olarak devam etmektedir.'