Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 ve 19 Mart'ta uçuşlar azaltılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 ve 19 Mart'ta uçuşlar azaltılacak

17.03.2022 16:06
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 ve 19 Mart'ta uçuşlar azaltılacak

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 Mart'ta 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10, 19 Mart'ta ise tüm gün yüzde 20 oranında uçuş azaltma kararı alındı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 Mart'ta 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10, 19 Mart'ta ise tüm gün yüzde 20 oranında uçuş azaltma kararı alındı.

Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), Sabiha Gökçen'deki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 18 Mart'ta 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10, 19 Mart'ta tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

Alınan karar üzerine Türk Hava Yollarının da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapmayı planladığı 10 seferini iptal ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kar' kısıtlaması Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara 'kar' kısıtlaması 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne doğru 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne doğru İLK TÜRK MÜZİĞİ OPERASI 18 MART'TA İZLEYİCİYLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR İLK TÜRK MÜZİĞİ OPERASI 18 MART'TA İZLEYİCİYLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 ve 19 Mart'ta uçuşlar azaltılacak - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
16:25 Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
15:59 Ukrayna televizyonu, "Kiev'deyim" diyen Kadirov'u yalanladı: Aslında Moskova'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 17:22:40. #1.11#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 ve 19 Mart'ta uçuşlar azaltılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement