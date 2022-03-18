SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AÇIKLAMASI - Son Dakika
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AÇIKLAMASI

18.03.2022 18:33
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AÇIKLAMASI

SABİHA Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

SABİHA Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19.03.2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20.03.2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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