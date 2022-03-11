SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AZALTMA AÇIKLAMASI - Son Dakika
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AZALTMA AÇIKLAMASI

11.03.2022 16:45
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AZALTMA AÇIKLAMASI

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12.03.2022 tarihinde yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.


- İstanbul
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UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor UNICEF: Milyonlarca Yemenli açlığa sürükleniyor Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşlar yüzde 30 azaltılacak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşlar yüzde 30 azaltılacak

Sabiha Gökçen, Havacılık, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AZALTMA AÇIKLAMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞ AZALTMA AÇIKLAMASI - Son Dakika
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