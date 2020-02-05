Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı
12 dakika önce
İstanbul'un Pendik ilçesindeki metro inşaatında meydana gelen göçükte 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:27 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı- Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü. Kazada 2'si ağır 4 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattının Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü.
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