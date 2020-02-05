Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı

12 dakika önce

İstanbul'un Pendik ilçesindeki metro inşaatında meydana gelen göçükte 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metro inşaatında göçük: 1'i ağır, 4 yaralı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı- Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü. Kazada 2'si ağır 4 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattının Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Sabiha Gökçen, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:27 Kaynak: AA
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