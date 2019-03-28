Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Yht Hattına Otobüs

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Yht Hattına Otobüs

1 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Yüksek Hızlı Tren arasında ulaşım, İETT'nin yeni hattıyla sağlanıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Yht Hattına Otobüs, System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı- Pendik Yüksek Hızlı Tren arasında ulaşım, İETT'nin yeni hattıyla sağlanıyor.

Yeni açılan MR60 hat numaralı Pendik YHT-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşımı sağlayan otobüsler, günde 27 sefer yapıyor. Pendik YHT-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seferler 06.30-20.55, Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik YHT arasındaki seferler 06.45-21.15 arasında gerçekleştiriliyor.

Yeni hattı kullanan yolcular, Gebze- Halkalı Banliyö Hattı'na da geçiş sağlayabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:27 Kaynak: AA

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