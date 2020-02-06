Sabiha gökçen havalimanı pisti açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha gökçen havalimanı pisti açıldı - Son Dakika

Sabiha gökçen havalimanı pisti açıldı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı. Yaklaşık 10 saatin ardından saat 04.00'da pistin açılmasıyla Sabiha Gökçen'e uçak iniş ve kalkışlar başladı. Uçuşlarını bekleyen yolcular bilet işlemlerini tamamlamak için check-in işlemlerine başlayarak bagajlarını teslim etmeye başladı.

Sabiha gökçen havalimanı pisti açıldı

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:23 Kaynak: DHA
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