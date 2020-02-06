Son Dakika › Güncel › SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PİSTİ UÇUŞLARA AÇILDI - Son Dakika
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI PİSTİ UÇUŞLARA AÇILDI
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı. Yaklaşık 10 saatin ardından saat 04.00'da pistin açılmasıyla Sabiha Gökçen'e uçak iniş ve kalkışlar başladı. Uçuşlarını bekleyen yolcular bilet işlemlerini tamamlamak için check-in işlemlerine başlayarak bagajlarını teslim etmeye başladı.
Görüntü Dökümü:
--------
-Yolculardan detaylar
-İlk uçağın inişi
Son Dakika Uçağı 3 parçaya ayrılan Pegasus'tan ilk açıklama! Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazının bulunduğu alanda yoğun yakıt kokusu hissediliyor CNN Türk'te uçak kazası için bağlanıp siyaset yapan pilotu yayından aldılar Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi