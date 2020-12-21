Sabiha Gökçen, Plaza Premium Group ile iş ortaklığı yaptı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Plaza Premium Group ile iş ortaklığı yaptığını açıkladı. Şirket, 2021'den itibaren özel yolcu hizmetleri operasyonlarını devralarak yatırımlarına başlayacak.

Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) Grubu'nun tamamına sahip olduğu İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Plaza Premium Group ile iş ortaklığı yaptığını duyurdu. Havalimanı terminalindeki salon alanları işletmesi, hızlı geçiş, misafir karşılama ve uğurlama servisleri dahil tüm özel yolcu hizmetleri 1 Ocak 2021 itibariyle Plaza Premium Group'a devredileceği açıklandı.

2 SALONDA AYNI ANDA 100'DEN FAZLA MİSAFİR

Asya Pasifik, Orta Doğu ve Amerika'da 49 uluslararası havalimanında yılda 20 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Plaza Premium Group, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 418 metrekare büyüklüğe sahip olan mevcut 2 özel yolcu salonuna ek olarak dış hatlar terminalinde yeni bir salon daha açacak.

Özel yolcu salonları, iç hatlar arındırılmış bölgede 206 numaralı kapı ve dış hatlar arındırılmış bölgede 203 numaralı kapının olduğu bölgelerde yer alıyor.

"BU ORTAKLIK BİZİ KONUKSEVERLİK HİZMETLERİNDE LİDER HALE GETİRDİ"

Yapılan iş birliğini değerlendiren Malaysia Airports Group İcra Kurulu Başkanı Dato 'Mohd Shukrie Mohd Salleh, "Ortaklığımız, Malezya'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda ilk salonlarını açtıkları 1998 yılına kadar uzanıyor. Bu ortaklık, bizi tüm dünyada havalimanı konukseverlik hizmetlerinde lider hale getirdi. Aynı yüksek hizmet standartlarını İSG'ye getireceklerinden de eminiz. Plaza Premium Group'un Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki varlığı, tüm havalimanlarımızda birinci sınıf hizmet kültürü ve konukseverliğin uygulanmasını sağlama konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır" dedi.

Plaza Premium Group'un Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Song Hoi-see ise, "Skytrax ödüllü havalimanı hizmetlerimizi Türkiye'de ve bölgenin önemli havalimanı merkezlerinden biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda genişletmekten heyecan duyuyoruz. Bu stratejik genişleme, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim için önemli bir kilometre taşıdır. Umarız bu adım, dünyadaki seyahat eden yolcularla bağımızı güçlendirmeye devam ederken, küresel seyahati de yeniden canlandırmanın bir başlangıcı olur" diye konuştu.