Son Dakika › Güncel › Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden, kadınlara 8 Mart hediyesi - Son Dakika
Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden, kadınlara 8 Mart hediyesi
6 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, havalimanında görev yapan kadın polis memurları ve havalimanında çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hediye takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:54 Kaynak: DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen
Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, havalimanında görev yapan kadın polis memurları ve havalimanında çalışan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
kapsamında hediye takdim etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yapan kadın polis memurları ve havalimanında çalışan kadınlar ile bir araya geldi. Şube müdürü Nilgün Selvi, kadın personele hediye takdim etmesinin ardından, toplu fotoğraf çekildi.
- İstanbul
Son Dakika Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor İtalya'dan koronavirüs önlemi: Zorunlu haller dışında serbest dolaşım sınırlandırıldı