SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TAKSİLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Yerel SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TAKSİLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ - Son Dakika

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TAKSİLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi koronavirüse karşı önlem aldı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI TAKSİLERİ DEZENFEKTE EDİLDİ, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi koronavirüse karşı önlem aldı. Kooperatif, taksileri özel solüsyonla dezenfekte etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, havalimanı taksilerini dezenfekte etti. Tulum ve özel solüsyon kullanılan işlemde araç içleri ve yolcuların yoğun kullandığı kısımlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

SAWKOOP İdari İşler Müdürü Hasan Şahin dezenfekte işlemi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Şahin, "Sabiha Gökçen Havalimanı taksi kooperatifi olarak biz, ilk olay olduğunda ve İran'a sıçramasıyla, Sağlık Bakanlığının sınır kapılarını kapatmasıyla biz burada hemen aksiyon alarak araçlarımızın dezenfekte işlemlerine başlattık. Personelimize korunmasıyla alakalı gerekli tedbirleri anlattık. Ogün bugündür devam ettiriyoruz. Her hafta araçların temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyoruz. Bu işi kesinlikle ihmal etmeden, ödün vermeden devam ettiriyoruz. Özellikle virüsten korkmaktan ziyade bununla mücadele etmeyi bilmemiz lazım. Özen göstermemiz lazım." dedi.

Görüntü Dökümü.

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-Dezenfekte işleminden detaylar

-Taksilerden detaylar

-Hasan Şahin Röportaj

-Dezenfektasyondan detaylar


- İstanbul
Sabiha Gökçen, Hasan Şahin, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:11 Kaynak: DHA
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