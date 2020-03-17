Sabiha Gökçen Havalimanı taksileri dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı taksileri dezenfekte edildi - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı taksileri dezenfekte edildi

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi koronavirüse karşı önlem aldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı taksileri dezenfekte edildi, System.String[]
SABİHA Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi koronavirüse karşı önlem aldı. Kooperatif, taksileri özel solüsyonla dezenfekte etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, havalimanı taksilerini dezenfekte etti. Tulum ve özel solüsyon kullanılan işlemde araç içleri ve yolcuların yoğun kullandığı kısımlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

SAWKOOP İdari İşler Müdürü Hasan Şahin dezenfekte işlemi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Şahin, "Sabiha Gökçen Havalimanı taksi kooperatifi olarak biz, ilk olay olduğunda ve İran'a sıçramasıyla, Sağlık Bakanlığının sınır kapılarını kapatmasıyla biz burada hemen aksiyon alarak araçlarımızın dezenfekte işlemlerine başlattık. Personelimize korunmasıyla alakalı gerekli tedbirleri anlattık. Ogün bugündür devam ettiriyoruz. Her hafta araçların temizlik ve dezenfekte işlemlerini sürdürüyoruz. Bu işi kesinlikle ihmal etmeden, ödün vermeden devam ettiriyoruz. Özellikle virüsten korkmaktan ziyade bununla mücadele etmeyi bilmemiz lazım. Özen göstermemiz lazım." dedi.


- İstanbul
Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:02 Kaynak: DHA
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