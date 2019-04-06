Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı Taşınmanın İlk Günü 107 Bin Yolcu Ağırladı

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşınmanın İlk Günü 107 Bin Yolcu Ağırladı

6 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın gerçekleştiği ilk gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 107 bin yolcuyu ağırladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Taşınmanın İlk Günü 107 Bin Yolcu Ağırladı, System.String[]
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın gerçekleştiği ilk gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 107 bin yolcuyu ağırladı.

Taşınmanın sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldı. Bunun üzerine yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı taşınma takviminin ilk günü 107 bin yolcu kullandı. Ayrıca 636 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG yetkililerinin aldığı önlemler neticesinde yolcular sorunsuz bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:06 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen, Güncel
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