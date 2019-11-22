Sabiha Gökçen Havalimanı 'Teknoloji Kaptanı' seçildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hizmete alınan Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi Bilişim Zirvesi'nde üç farklı ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin bilişim ve teknoloji alanındaki en önemli zirvesi olan Bilişim Zirvesi19'da Teknoloji Kaptanları Ödülleri sahiplerine teslim edildi. Akademik dünyadan, Sivil Toplum Kuruluşlarından ve Teknoloji Uzmanı olan kanaat önderlerinden oluşan 13 deneyimli ismin jüri üyeliğiyle belirlenen Teknoloji Kaptanları için 5 bine yakın halk oylaması da gerçekleşti. 39 önemli teknoloji projesinin finalist olarak yarıştığı organizasyonda "Yılın Teknoloji Kaptanı" ödülü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hizmete alınan Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi sebebi ile Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson'a verildi. İSG, aynı proje ile "Müşteri ile Etkileşim"alanında birincilik ödülü alırken Yılın "Sosyal Sorumluluk" Proje alanında ise üçüncülük ödülünü de aldı.

İSG Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson, alınan ödüllerle ilgili olaak yaptığı açıklamada e-pasaport sisteminin Türkiye'de ilk defa Sabiha Gökçen havalimanı'nda uygulamaya geçtiğini hatırlatarak, "Başta Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere projede katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'un zaman kazandıran havalimanı olarak amacımız yolcularımızın operasyonel işlemlerde zaman kaybını en aza indirgemek ve onlara kendi konforları için zaman kazandırmak." dedi.