Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğine açıldı - Kaza mahalli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğine açıldı - Kaza mahalli - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğine açıldı - Kaza mahalli

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağın enkazı çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Havalimanı uçuş trafiğine açıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğine açıldı - Kaza mahalli

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktan yaralı kurtulan yolcular, korku dolu anları anlattı
Son dakika: Pegasus CEO'su, Sabiha Gökçen'deki kaza sonrası düzenlediği toplantıda gözyaşlarını tutamadı NTV'de düşen uçakla ilgili yanlış görüntü servis edilince izleyiciden özür dilendi Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:26:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğine açıldı - Kaza mahalli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]