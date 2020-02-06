Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğine açıldı - Kaza mahalli - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Havalimanı uçuş trafiğine açıldı - Kaza mahalli
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağın enkazı çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Havalimanı uçuş trafiğine açıldı.
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