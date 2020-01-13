Sabiha Gökçen Havalimanı "Yeşil Bina Sertifikası" aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Havalimanı 'Yeşil Bina Sertifikası' aldı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı "Yeşil Bina Sertifikası" aldı

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (U.S. Green Building Council-USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasını Gold (Altın) seviyesinde almaya hak kazandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (U.S. Green Building Council-USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasını Gold (Altın) seviyesinde almaya hak kazandı. Sabiha Gökçen Havalimanı böylece en çok tercih edilen yeşil bina sertifikasyon sistemi LEED'e sahip olan dünyadaki sayılı havalimanlarından biri oldu.


31 Ekim 2009 tarihinde hizmete giren ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 36 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal binası, 1998 yılından bu yana Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından verilen LEED sertifikasının sahibi oldu. Çevre dostu uygulamalar, konforlu iç mekan koşulları ve yüksek oranlarda enerji, su ve hammadde tasarrufu gibi kriterleri değerlendiren LEED Sertifikasyon Sistemi, İstanbul Sabiha Gökçen Terminal Binası'nın toplu taşıma ulaşımını özendirerek karbon salınımının düşürülmesine destek vermesi, enerji verimliliğini artırması ve günışığından faydalanması gibi özelliklerine vurgu yaparak LEED Sertifikasının Gold kategorisinde verilmesine karar verdi.


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral şunları söyledi:


"İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olarak 7/24 yaşayan bir yapıya sahibiz. Yaptığımız işlerin ve verdiğimiz hizmetlerin temelinde, insana, topluma ve doğaya dair 'iyi olanı ortaya koymak' yatıyor. Terminal binamızdaki çevre dostu uygulamalar, doğaya saygılı ve enerji tasarruflu yürüttüğümüz operasyon ve konforlu iç mekan koşullarımızla dünyada en çok tercih edilen LEED sertifikasyonuna dahil olduk. Bu sertifikayı başvurduğumuz ilk yılda Gold kategorisinde alarak önemli bir başarıya imza attık. Bu sertifikaya sahip olarak, enerji verimliliğinde yüzde 30 artış hedeflerken, doğalgaz kullanımında ve karbon emisyon salınımında ise yüzde 30 azalma gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, su tasarrufunda da yüzde 25 oranında bir hedefimiz var. Bundan sonraki süreçte de tasarruf hedeflerimizi artırarak sürdüreceğiz. 2020 yılının ilk çeyreğinde temelini atacağımız yeni terminal binamızı da yine bu hedeflere uygun bir şekilde inşa edeceğiz."


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binasına verilen LEED sertifikasını dünyada New York JFK (ABD), New York La Guardia (ABD), San Diego (ABD), Cidde Kral Abdülaziz (Suudi Arabistan), Zagreb (Hırvatistan) havalimanlarının yanı sıra, Türkiye'den de İzmir Adnan Menderes Havalimanı daha önce almaya kazanmıştı. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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