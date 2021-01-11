Sabiha Gökçen Havalimanı yolcularına online alışveriş hizmeti sunuyor - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Shop@Saw adını verdiği yeni e-ticaret projesiyle, yolcularına terminal içindeki mağazalardan istedikleri ürünü önceden satın alabilme imkanı sağlıyor.

2014 yılından beri hayata geçirdiği dijital dönüşüm projeleri ile terminal içinde yolcularına zaman kazandıran İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 2021'e de yeni bir dijital projeyle başladı. İSG, terminal içindeki mağazalardan alışveriş yapmak isteyen yolcularına uçuş öncesi zaman kazandırmak için shop@saw adı verilen yeni bir e-ticaret platformu geliştirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat edecek olan yolcular, shop@saw web sitesi üzerinden ister havalimanına gelirken yolda, ister havalimanında olsunlar diledikleri ürünün siparişini vererek online alışveriş yapabilecekler.

Shop@saw web sitesi içerisinde gıdadan hediyelik eşyalara kadar birçok seçenek bulunuyor. Alışveriş yapmak isteyen yolcular, shop@saw web sitesine giriş yaptıktan sonra seçtikleri ürünü alışveriş sepetine ekleyip ardından ödeme yaparak alışverişi tamamlayacak ve satın aldıkları ürünleri ilgili markanın terminal içindeki mağazalarından teslim alabilecekler.

Yeni proje hakkında değerlendirmede bulunan Malaysia Airports Grup CEO'su Dato 'Mohd Shukrie Mohd Salleh, "Dünyanın en büyük beş havalimanı operatörü grubundan biri olarak elbette Sabiha Gökçen'in ve diğer tüm havalimanlarımızın geleceğe hazır olmasını istiyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sunacağımız e-ticaret platformu, grup olarak yolcu deneyimini iyileştirmek için teknolojiden ve dijital gelişmelerden yararlandığımız daha geniş ölçekli 'Airports 4.0' planımızın bir parçasını oluşturuyor. Tüketicilerin hızla değiştiği bir dönemin içinden geçerken çevik ve güncel kaldığımızdan emin olmalıyız. Bu nedenle, shop@saw e-ticaret platformumuzu devreye almak, bizim için dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor." dedi.

"Havacılık sektörü toparlanmaya devam ederken yeni platformumuz havalimanındaki mağazaların müşterilere ulaşmasını fiziksel mekanlarının ötesine taşımaları için bir fırsat da verecek." diyen Salleh, uygulamanın yolculara kolay erişim olanağı sunarken ürünlerini uçuştan önce satın alma konusunda verimliliği artırdığını, Kovid-19 pandemisinden etkilenen işletmelerin toparlanmasına da destek olduklarını dile getirdi.

Öte yandan projenin lansmanı sebebiyle web sitesinden 75 TL ve üzerinde alışveriş yapan herkes havalimanı otoparkında ödeyecekleri ücret için yüzde 50 oranında bir indirim kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca yine lansman çerçevesinde 75 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes, kapalı otopark içerisinde bulunan araç yıkama alanında araçlarını 40 TL yerine 29 TL'ye temizletme şansı kazanacak. Her 2 kampanya da 14 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.