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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA KAMYONET TAKLA ATTI

1 saat önce

Kurtköy Tem Bağlantı yolunda bir kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA KAMYONET TAKLA ATTI, System.String[]

Kurtköy Tem Bağlantı yolunda bir kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı. Sürücü hafif yaralı.
Olay  saat 11.30 sıralarında Kurtköy TEM Bağlantı yolu Pendik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 STT 58 plakalı kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı. Kazayı gören sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan aracın yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. 

Görüntü Dökümü:
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-Takla atan aracın düz çevrilmesi
-Aracın çekiciye yüklenmesi
-Aracın patlayan lastiği
- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü
- Polis ekiplerinden görüntü
-Yerdeki kırık camların görüntüsü 
-Trafik yoğunluğunun görüntüsü


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:29 Kaynak: DHA
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