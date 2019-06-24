Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kamyonet takla attı
Son Dakika Güncel Haber

Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kamyonet takla attı

1 saat önce

KURTKÖY TEM bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı, sürücü hafif yaralandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kamyonet takla attı, System.String[]
KURTKÖY TEM bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı, sürücü hafif yaralandı.

Kaza  saat 11.30 sıralarında  TEM Bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı yolun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 STT 58 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı. Kazayı gören sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kaza yerine  gelen ambulans ile Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan aracın yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:54 Kaynak: DHA
kaza, sabiha gökçen, tem, kamyonet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 15:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kamyonet takla attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]