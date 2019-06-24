Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda kamyonet takla attı
1 saat önce
KURTKÖY TEM bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı, sürücü hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:54 Kaynak: DHA
KURTKÖY TEM bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı, sürücü hafif yaralandı.
Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı yolun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 STT 58 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşillik alana çıkarak takla attı. Kazayı gören sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kaza yerine gelen ambulans ile Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan aracın yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.
- İstanbul
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan erken seçim sorusuna yanıt
Şarkıcı Haluk Levent, "Seçim bitti, artık yazabilirim" diyerek Ekrem İmamoğlu ile anısını anlattı
TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız