SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI - Son Dakika
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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI

18.05.2022 17:04

PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda bir hafriyat kamyonu ile iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı yolu, havalimanı istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Arkadan gelen cip sürücüsü ise duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle havalimanı istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kaza yapan cip sürücüsü, Hafriyat kamyonu önüme atladı ben de duramadım çarptım ona. dedi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI YOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI 2 YARALI

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Kaynak: DHA

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