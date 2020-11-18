Sabiha Gökçen'e 'Yüksek Övgüye Değer Havalimanı' ödülü - Son Dakika

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından Yüksek Övgüye Değer Havalimanı seçildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği önlemlerle uluslararası alanda bir ödüle daha layık görüldü. ACI Europe tarafından yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı, 25-40 milyon yolcuya sahip havalimanları kategorisinde Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak seçilirken, mayıs ayından bu yana terminal binası içinde alınan koronavirüs önlemleri, yolculara sunulan dijital çözümler ve kapalı kalınan nisan ve mayıs aylarında havalimanı genelinde yapılan bakım ve onarım faaliyetleri, söz konusu ödüle gerekçe olarak gösterildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı daha önce 2018 yılında da yine ACI Europe tarafından Yüksek Övgüye Değer Havalimanı olarak seçilmişti.

- İstanbul