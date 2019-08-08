Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu

51 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanında Ürdün uyruklu iki şahsın valizlerinde yapılan aramalarda 67 adet özel dizayn edilmiş kutular içerisinde 603 adet bal arısı ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu, System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanında Ürdün uyruklu iki şahsın valizlerinde yapılan aramalarda 67 adet özel dizayn edilmiş kutular içerisinde 603 adet bal arısı ele geçirildi. Yurt dışına çıkarılmak istenen arılar muhafaza altına alınırken şahıslar hakkında adli işlem uygulandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde, Ürdün'e gidecek olan Ürdün uyruklu Muhammed Abdullah Issa O.(45) ve Shebab Mazın A.(35) isimli şahısların şüphe üzerine üst ve valizlerinde polis tarafından arama yapıldı. Yapılan aramalarda, özel dizayn edilmiş 67 adet kutu ve kutular içerisine konmuş halde 603 adet bal arısı ele geçirildi. Bal arıları muhafaza altına alınarak Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi. Arıları yurt dışına çıkarmaya çalışan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - İSTANBUL
Muhammed Abdullah, Sabiha Gökçen, Ürdün, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü
İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 12:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanında bal arısı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]