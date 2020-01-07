Sabiha gökçen havalimanında yoğunluk yaşanıyor -1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha gökçen havalimanında yoğunluk yaşanıyor -1 - Son Dakika

Sabiha gökçen havalimanında yoğunluk yaşanıyor -1

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçuşlar geçici süreliğine durduruldu. Uçuşların durdurulması nedeniyle havalimanında yoğunluk yaşanıyor.

Sabiha gökçen havalimanında yoğunluk yaşanıyor -1

Sabiha Gökçen, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:33 Kaynak: DHA
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