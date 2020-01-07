Sabiha gökçen havalimanında yoğunluk yaşanıyor -1 - Son Dakika

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Sabiha gökçen havalimanında yoğunluk yaşanıyor -1
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:33 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından uçuşlar geçici süreliğine durduruldu. Uçuşların durdurulması nedeniyle havalimanında yoğunluk yaşanıyor.
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