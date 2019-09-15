Son Dakika Haberleri: Sabiha gökçen'i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı
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Sabiha gökçen'i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı

1 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı yaz ayları boyunca 9 milyon 818 bin yolcu kullandı.

Sabiha gökçen'i 2019 yaz aylarında yaklaşık 10 milyon yolcu kullandı, System.String[]
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı yaz ayları boyunca 9 milyon 818 bin yolcu kullandı.

İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 2019 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ayları döneminde 9 milyon 818 bin yolcu kullandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Haziran ayında 3 milyon 61 bin, Temmuz ayında 3 milyon 334 bin ve Ağustos ayında 3 milyon 422 bin yolcu kullandı. Aynı dönemde 62 bin 454 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

YAZ AYLARINDA DIŞ HATLARDA YÜZDE 22 BÜYÜME

Açıklamanın devamında, yaz aylarında dış hatlarda ki büyüme geçen yılın yaz aylarına göre yüzde 22 olarak gerçekleştiği ve 3 aylık dönemde dış hatlarda 4 milyon yolcu geçiş yaparken, iç hatlarda ise 5 milyon 819 bin yolcu geçiş yaptığı dile getirildi.


Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
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