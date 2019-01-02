Sabiha Gökçen'i Yılbaşı Tatili Boyunca 455 Bin Yolcu Kullandı
2 saat önce
Yılbaşı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyen toplam 455 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.
Yılbaşı
tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyen toplam 455 bin yolcu Sabiha Gökçen
Havalimanı'na akın etti.
Yapılan açıklamaya göre; yılbaşı tatilinin başladığı 28 Aralık
2018 Cuma gününden, yılbaşı tatilinin bittiği 1 Ocak 2019 Salı gününe kadar İstanbul
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı 455 bin yolcu kullandı. Havalimanını kullanan yolcuların 280 bini iç hat, 175 bini ise dış hatları kullandı. Yılbaşı tatilinin başladığı ilk gün olan 28 Aralık 2018 Cuma günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 103 bin yolcu kullandı. Öte yandan yılbaşı tatili boyunca havalimanından 2 bin 945 uçak iniş ve kalkış yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:42 Kaynak: DHA
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