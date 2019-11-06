Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'in 'Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi'ne ödül
Son Dakika Ekonomi Sabiha Gökçen'in 'Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi'ne ödül

Sabiha Gökçen'in 'Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi'ne ödül

8 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 Mayıs tarihinde başlayan ve yüz tanıma sistemi ile geçiş sağlayan Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi'nin yanı sıra yine havalimanında kayıp eşya konusunda yapılan dijitalleşme hamleleri, "IDC TÜRKİYE AI, Analytics & RPA Awards 2019'da ödüle...

Sabiha Gökçen'in 'Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi'ne ödül, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 Mayıs tarihinde başlayan ve yüz tanıma sistemi ile geçiş sağlayan Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi'nin yanı sıra yine havalimanında kayıp eşya konusunda yapılan dijitalleşme hamleleri, "IDC TÜRKİYE  AI, Analytics & RPA Awards 2019'da ödüle layık görüldü.

Türkiye'de bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojisi pazarları için pazar zekası, danışmanlık hizmetleri veren IDC Türkiye tarafından düzenlenen ve sektörün önde gelen firma ve projelerinin ödüllendirildiği "IDC TÜRKİYE  AI, Analytics & RPA Awards 2019'da İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı iki ödül birden aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8 Mayıs tarihinde başlayan ve yüz tanıma sistemi ile geçiş sağlayan Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi ile kayıp eşya konusundaki dijitalleşme hamlelerine "En İyi Müşteri Memnuniyeti Ödülü" verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Bilgi İşlem Direktörü İsmihan Baysal Anderson ödüllerle ilgili yaptığı değerlendirmede "İki projemiz ile ödül aldık. Bunlardan bir tanesi Biyometrik Otomatik Pasaport Geçiş Sistemi. Bu projede yüzlerce kişi çalıştı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kamu ile birlikte geliştirdiğimiz bir projeydi. Özellikle Hudut Kapıları Daire Başkanımız Özer Korkmaz'a, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi ve Bilgi Teknolojileri  Daire Başkanı V. Kemal Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Diğer projemiz ise kayıp eşya. Kayıp eşyada da kaybettiğiniz valizi istediğiniz zamanda dünyanın neresinde olursanız olun size ulaştırabiliyoruz. Eşyayı dijitalleştirdik. Her şey yolcularımız için. Umarım en rahat şekilde seyahat ederler ve zamanlarını güzel değerlendirirler" dedi.


Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:57 Kaynak: DHA
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