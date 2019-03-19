Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'in teknolojisi güncellenecek

Sabiha Gökçen'in teknolojisi güncellenecek

30 dakika önce

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, teknoloji güncellemesi için küresel bilişim teknolojileri sağlayıcısı SITA ile anlaştı.

Sabiha Gökçen'in teknolojisi güncellenecek, System.String[]
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, teknoloji güncellemesi için küresel bilişim teknolojileri sağlayıcısı SITA ile anlaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:10 

İstanbul, Sabiha Gökçen, Ekonomi
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