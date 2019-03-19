Sabiha Gökçen'in teknolojisi güncellenecek
30 dakika önce
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, teknoloji güncellemesi için küresel bilişim teknolojileri sağlayıcısı SITA ile anlaştı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, teknoloji güncellemesi için küresel bilişim teknolojileri sağlayıcısı SITA ile anlaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:10
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