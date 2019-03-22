Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Mezarı Başında Anıldı

Sabiha Gökçen Mezarı Başında Anıldı

1 saat önce

Atatürk'ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18. yılında Cebeci Şehitliği'ndeki mezarı başında anıldı.

Sabiha Gökçen Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
Atatürk'ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 18. yılında Cebeci Şehitliği'ndeki mezarı başında anıldı.


Anma törenine, Gökçen'in ailesinin yanı sıra eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile eski THK başkanlarından Kürşat Atılgan da katıldı.

Mezara çelenk konulması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Gökçen'in öz geçmişi hakkında bilgi verildi.

Tören, Gökçen ve diğer hava şehitlerinin mezarlarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:09 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Gökçen, Gökçen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otelde Odasına Gizli Kamera Koyup Cinsel İlişki Görüntülerini Canlı Yayınladılar Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı Fatih Altaylı'ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 TL Adli Para Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:40:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Mezarı Başında Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]