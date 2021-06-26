Sabiha Gökçen rekor kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Pandemi önlemlerinin gevşetilmesi hava yolu şirketlerinin ve Havalimanı işletmecilerinin yüzünü güldürdü. Pandemi önlemlerinin gevşetilmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye gelmeye başlaması nedeniyle artan yolcu sayısı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün rekor kırmasına neden oldu. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün90 bin177 yolcu sayısı ile yeni tip korona virüs salgının döneminin rekoru kırıldı. - İSTANBUL