Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı, THY İstanbul Havalimanı'ndan  20 ek sefer planladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı, THY İstanbul Havalimanı'ndan  20 ek sefer planladı - Son Dakika

Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı, THY İstanbul Havalimanı'ndan  20 ek sefer planladı

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken, Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.

Sabiha Gökçen uçuşlara halen kapalı, THY İstanbul Havalimanı'ndan  20 ek sefer planladı, System.String[]

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken, Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi.  Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

- İstanbul

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:17 Kaynak: DHA
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