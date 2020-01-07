Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye... - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye...
6 saat önce
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:54 Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, iniş yapan bir uçağın pistten çıkması nedeniyle 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.
Son Dakika Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler