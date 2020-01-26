Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Dünya Gümrük Günü kutlandı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) Dünya Gümrük Günü kutlandı.

Havalimanında görevli Gümrük Muhafaza personeli, gümrük kontrol noktasına gelen yolcu ve hava yolu çalışanlarına çiçek, çikolata ve Türk lokumu ikram etti.

Dünya Gümrük Örgütünün aldığı kararla her yıl 26 Ocak, Dünya Gümrük Günü olarak kutlanıyor.