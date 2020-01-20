Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika

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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi
6 saat önce
Türk Kızılay ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmecisi İSG'nin iş birliği ile "Bağışlanan her kan kurtarılan üç can" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:19 Kaynak: AA
Türk Kızılay ve İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmecisi İSG'nin iş birliği ile "Bağışlanan her kan kurtarılan üç can" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kampanya için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katındaki sergi alanına stant kuruldu.
Kan bağışına havalimanı personeli ve yolcular ilgi gösterdi. Bağışçılar formu doldurduktan sonra kan bağışında bulundu.
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