Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2019 yılında toplam 235 bin 868 uçuş sayısına ulaşarak, yıllık bazda en yüksek toplam uçuş sayısına ulaştı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı, System.String[]

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2019 yılında toplam 235 bin 868 uçuş sayısına ulaşarak, yıllık bazda en yüksek toplam uçuş sayısına ulaştı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı' da 2019 yılında uçak iniş ve kalkışında rekor kırıldı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ)'tan yapılan açıklamaya göre" Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2019 yılında toplam uçuş sayısı (iniş+kalkış) bir önceki yıla oranla yüzde 1,4 artarak 235 bin 868 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı ile Sabiha Gökçen Havalimanı, uçuş faaliyetlerinin başladığı 2001 yılından bu yana, yıllık olarak en yüksek uçuş sayısına ulaşmıştır" denildi. Bir önceki rekor 232 bin 717 toplam uçuş sayısı ile 2018 yılında kırılmıştı.

(İHA)

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geliyor
Ekmeğe gelecek zam oranı belli oldu Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Son Dakika Haberleri
18:15 Bakan Yardımcısı Koca, Sarıkamış'ta şehit ve gazi aileleriyle buluştu - Son Dakika
18:15 İzmir'de 116 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
18:14 Bakırköy'de hastanede bir doktor darp edildi - Son Dakika
18:14 Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında - Son Dakika
18:14 Osmaniye'de, 8 deaş şüphelisi adliyede - Son Dakika
18:01 İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 18:19:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]