Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği - Son Dakika

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği

6 saat önce

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği, System.String[]

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.


Öğrencilerin karne almasının ardından yurt içi ve dışına gitmek isteyen yolcular, havalimanında yoğunluk oluşturdu.

Yolcular, kontrol noktalarından geçerek iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı. Ailelerin yarıyıl tatili için çoğunlukla yurt içini tercih ettiği görüldü.

Havalimanı çalışanları, yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcuları yönlendirerek, işlemlerini gerçekleştirdi.

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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