Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçak pistten çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçak pistten çıktı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçak pistten çıktı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında uçak pistten çıktı, System.String[]

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar oluşan uçaktaki yolcular tahliye ediliyor.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçakların İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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