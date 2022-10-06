'Sabıka Holding' Broşürü Nedeniyle Yargılanan 4 CHP'liye 'Derhal Beraat'

FAHRETTİN ÖZTÜRK

CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler'in de aralarında bulunduğu 4 CHP'li, 'SaBıKa Holding' broşürünü dağıttıkları için 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşmasında beraat etti.

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan "SaBıKa Holding" isimli broşürü dağıttıkları gerekçesiyle aralarında CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler'in de olduğu 4 kişi hakkında, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

ANKARA'DA AÇILAN DAVADA VEDİLEN BERAAT KARARINI MAHKEMEYE SUNDULAR

Mahkemede sanıkların savunmalarının alınmasının ardından beyanda bulunan avukatlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) cumhurbaşkanına hakaret davalarında verdiği kararlara atıf yaparak, söz konusu broşürün hakaret içermediğini ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını savundu. Ankara'da, aynı broşürün dağıtılması nedeniyle haklarında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açılan CHP'lilerin beraat ettiklerini belirten avukatlar, bu davaya bakan hakimin söz konusu broşürde cumhurbaşkanına hakaret olmadığı yönünde verdiği kararı mahkemeye sundu. Avukatlar, tüm sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

TÜM SANIKLAR İÇİN 'DERHAL BERAAT' KARARI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, İlçe Sekreteri Süleyman İşler, İlçe Saymanı Nesrin Kılıç ve İlçe üyeleri Ali Toroz ve Nilüfer Yüksel hakkında derhal beraat kararı verdi.

"ONLAR ADLİYELERİ BOŞ DAVALARLA MEŞGUL ETSİNLER, BİZ HALK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Karar açıklandıktan sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Kadıköy ilçemizden SBK broşürleri dağıttığı için yargılanan partili ve yöneticilerimizin Kartal Adliyesi'nde görülen davası beraatle sonuçlanmıştır. Onlar adliyeleri boş davalarla meşgul etsinler, bizler İstanbul örgütü olarak halk için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.