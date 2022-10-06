'Sabıka Holding' Broşürü Nedeniyle Yargılanan 4 CHP'liye 'Derhal Beraat' - Son Dakika
Üye Girişi

'Sabıka Holding' Broşürü Nedeniyle Yargılanan 4 CHP'liye 'Derhal Beraat'

06.10.2022 13:03
'Sabıka Holding' Broşürü Nedeniyle Yargılanan 4 CHP'liye 'Derhal Beraat'

CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler’in de aralarında bulunduğu 4 CHP’li, ‘SaBıKa Holding’ broşürünü dağıttıkları için ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşmasında beraat etti.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler'in de aralarında bulunduğu 4 CHP'li, 'SaBıKa Holding' broşürünü dağıttıkları için 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandıkları davanın ilk duruşmasında beraat etti.

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan "SaBıKa Holding" isimli broşürü dağıttıkları gerekçesiyle aralarında CHP Kadıköy İlçe Sekreteri Süleyman İşler'in de olduğu 4 kişi hakkında, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

ANKARA'DA AÇILAN DAVADA VEDİLEN BERAAT KARARINI MAHKEMEYE SUNDULAR

Mahkemede sanıkların savunmalarının alınmasının ardından beyanda bulunan avukatlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) cumhurbaşkanına hakaret davalarında verdiği kararlara atıf yaparak, söz konusu broşürün hakaret içermediğini ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını savundu. Ankara'da, aynı broşürün dağıtılması nedeniyle haklarında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açılan CHP'lilerin beraat ettiklerini belirten avukatlar, bu davaya bakan hakimin söz konusu broşürde cumhurbaşkanına hakaret olmadığı yönünde verdiği kararı mahkemeye sundu. Avukatlar, tüm sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

TÜM SANIKLAR İÇİN 'DERHAL BERAAT' KARARI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, İlçe Sekreteri Süleyman İşler, İlçe Saymanı Nesrin Kılıç ve İlçe üyeleri Ali Toroz ve Nilüfer Yüksel hakkında derhal beraat kararı verdi.

"ONLAR ADLİYELERİ BOŞ DAVALARLA MEŞGUL ETSİNLER, BİZ HALK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Karar açıklandıktan sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Kadıköy ilçemizden SBK broşürleri dağıttığı için yargılanan partili ve yöneticilerimizin Kartal Adliyesi'nde görülen davası beraatle sonuçlanmıştır. Onlar adliyeleri boş davalarla meşgul etsinler, bizler İstanbul örgütü olarak halk için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

YORUMLAR
500
Hayırsever Mahinur Uslu, son yolculuğuna uğurlandı Hayırsever Mahinur Uslu, son yolculuğuna uğurlandı İzmir haberi | MHP'li Arslan'dan Bayraklı'daki problemlere ilişkin açıklama İzmir haberi | MHP'li Arslan'dan Bayraklı'daki problemlere ilişkin açıklama Burhanettin Bulut, 'İş Arıyorum' Diyen AKP Üyesinin Görüntüsünü Paylaştı: 'İşsizlik Yok, İş Beğenmeme Var Diyenler Belki Kendi Üyelerine İnanır' Burhanettin Bulut, 'İş Arıyorum' Diyen AKP Üyesinin Görüntüsünü Paylaştı: 'İşsizlik Yok, İş Beğenmeme Var Diyenler Belki Kendi Üyelerine İnanır'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sabıka Holding' Broşürü Nedeniyle Yargılanan 4 CHP'liye 'Derhal Beraat' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:10:38. #1.11#
SON DAKİKA: 'Sabıka Holding' Broşürü Nedeniyle Yargılanan 4 CHP'liye 'Derhal Beraat' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement