Sabıkalı hırsız bu kez motosiklet çalarken yakalandı
22 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:11 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelilerinden 16 yaşındaki C.A'yı yakaladı. C.A'nın çok sayıda hırsızlık olayından kaydı bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanan zanlı İzmir
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