Son Dakika Haberleri: Sabıkalı hırsız bu kez motosiklet çalarken yakalandı
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Sabıkalı hırsız bu kez motosiklet çalarken yakalandı

22 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Sabıkalı hırsız bu kez motosiklet çalarken yakalandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelilerinden 16 yaşındaki C.A'yı yakaladı. C.A'nın çok sayıda hırsızlık olayından kaydı bulunduğu öğrenilirken, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanan zanlı İzmir Çocuk Ceza Tevkif kurumuna teslim edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:11 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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