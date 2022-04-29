Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası - Son Dakika
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Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası

29.04.2022 09:28
Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası

Denizli'nin Çivril ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil bir başka araca çarparak durabildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil bir başka araca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kontrolsüz kavşakta 4 gün önce ise ağır yaralamalı kaza meydana geldi.

Kaza, Çivril ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde Çivril Işıklı Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü Mümine Y., hakimiyetindeki 36 AR 173 plakalı otomobiliyle karşı yola geçmek istediği esnada Uşak istikametine seyir halinde ki sürücü Sertan B., idaresindeki 20 AGC 400 plakalı otomobile çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilden sürücü Mümine Y., yaralı olarak kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi. - DENİZLİ

Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası
Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası
Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası
Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası
Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası
Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası
Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası

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Otomobil, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sabıkalı kavşakta yeni bir kırmızı ışık kazası - Son Dakika


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